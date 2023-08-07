У Донецьку прогримів вибух у районі залізничного вокзалу

У тимчасово окупованому Донецьку прогримів вибух у районі залізничного вокзалу. У небо піднімається густий і чорний дим.

Донецьк на карті

Повномасштабна війна в Україні триває вже 530-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.

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