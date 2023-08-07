Потребує перевіркиЮлія Захарченко, редакторка стрічки
У Донецьку прогримів вибух у районі залізничного вокзалу
У тимчасово окупованому Донецьку прогримів вибух у районі залізничного вокзалу. У небо піднімається густий і чорний дим.
Донецьк на карті
Повномасштабна війна в Україні триває вже 530-ту добу.
За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.
Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Відео