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Валентина Чорна, редакторка стрічки

Тривогу не оголошували: у Києві на лівому березі пролунав вибух

Тривогу не оголошували: у Києві на лівому березі пролунав вибух
Фото: Depositphotos

Ввечері 7 серпня у Києві на лівому березі пролунав вибух.

Про це повідомив кореспондент ICTV у столиці.

Що стало причиною вибуху – наразі невідомо.

Повітряну тривогу у Києві не оголошували, інформація про повітряні цілі не надходила.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 531-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.

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