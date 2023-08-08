Валентина Чорна, редакторка стрічки
Тривогу не оголошували: у Києві на лівому березі пролунав вибух
Ввечері 7 серпня у Києві на лівому березі пролунав вибух.
Про це повідомив кореспондент ICTV у столиці.
Що стало причиною вибуху – наразі невідомо.
Повітряну тривогу у Києві не оголошували, інформація про повітряні цілі не надходила.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 531-ту добу.
За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.
Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.
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