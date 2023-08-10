Отруїлися газами від гнилої картоплі. На Львівщині у підвалі знайшли тіла чотирьох людей

На Львівщині, у селі Повітно Городоцької громади у підвалі приватного будинку знайшли тіла чотирьох людей.

Як повідомляють у ДСНС, за попередньою інформацією – люди отруїлися газами від гниття картоплі.

– Після прибуття до місця події з’ясувалося, що четверо людей зайшли до підвального приміщення будинку, де зберігалася картопля. Люди, ймовірно, знепритомніли через вдихання небезпечних газів, – йдеться у повідомленні.

Як пояснили у ДСНС, така висока концентрація газів, ймовірно, могла виникнути через процес гниття картоплі, яка зберігалася в підвальному приміщенні.

Під час розкладу органічних матеріалів, таких, як картопля, виникають різні хімічні реакції, що можуть виділяти небезпечні гази.

Нині справу розслідують правоохоронці.

Нагадаємо, у селищі Городище Бориспільського району виявили тіло дев’ятирічного хлопчика, який зник напередодні поблизу річки Рось.

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