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Надзвичайні події
Анастасія Кожушко, редакторка стрічки

Отруїлися газами від гнилої картоплі. На Львівщині у підвалі знайшли тіла чотирьох людей

підвал з картоплею
Фото: Depositphotos

На Львівщині, у селі Повітно Городоцької громади у підвалі приватного будинку знайшли тіла чотирьох людей. 

Як повідомляють у ДСНС, за попередньою інформацією – люди отруїлися газами від гниття картоплі.

– Після прибуття до місця події з’ясувалося, що четверо людей зайшли до підвального приміщення будинку, де зберігалася картопля. Люди, ймовірно, знепритомніли через вдихання небезпечних газів, – йдеться у повідомленні. 

Як пояснили у ДСНС, така висока концентрація газів, ймовірно, могла виникнути через процес гниття картоплі, яка зберігалася в підвальному приміщенні. 

Під час розкладу органічних матеріалів, таких, як картопля, виникають різні хімічні реакції, що можуть виділяти небезпечні гази.

Отруїлися газами від гнилої картоплі. На Львівщині у підвалі знайшли тіла чотирьох людей

Фото: ДСНС

Отруїлися газами від гнилої картоплі. На Львівщині у підвалі знайшли тіла чотирьох людей

Фото: ДСНС

Нині справу розслідують правоохоронці.

Нагадаємо, у селищі Городище Бориспільського району виявили тіло дев’ятирічного хлопчика, який зник напередодні поблизу річки Рось.

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Отруїлися газами від гнилої картоплі. На Львівщині у підвалі знайшли тіла чотирьох людей

ДСНС, Львівська область, Отруєння, Смерть
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