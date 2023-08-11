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Марта Бондаренко, редакторка стрічки

Херсон від самого ранку під обстрілом: що відомо

Вибух
Фото: Факти ICTV

Сьогодні, 11 серпня, із самого ранку у Херсоні лунають вибухи.

Місцеві жителі повідомляють про ворожий обстріл. Над містом вже здіймається дим.

Війна в Україні, Вибух, Херсон
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