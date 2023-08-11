На Вінниччині під час тривоги пролунали вибухи: що відомо
На Вінниччині о 09:50 пролунав сигнал повітряної тривоги, згодом було чути звуки вибухів.
Про це повідомив очільник Вінницької ОВА Сергій Борзов.
За його словами, в області працюють Сили оборони. Він закликав жителів негайно спуститися в укриття та не виходити до відбою.
– Повітряні сили попереджають про ракетну небезпеку: зафіксовано пуски аеробалістичних ракет Х-47М2 Кинджал із МіГ-31К. Сили оборони області працюють! – наголосив Сергій Борзов.
По всій Україні триває повітряна тривога. Вибухи лунали у Києві. За словами мера столиці Віталія Кличка, на територію одного з дитсадків впали уламки ворожої ракети.
Крім того, чули вибухи і в Хмельницькій області – робота ППО.
Українські пілоти вже давно готові розпочати навчання на винищувачах F-16. Ймовірно, тренування почнуться вже з кінця літа, – про це заявив речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат. Про те, що Захід затягує з цим, каже і колишній верховний командувач об’єднаних сил НАТО у Європі Філіп Брідлав. За його словами, багато країн уже готові приймати наших пілотів і мають плани навчання, але саме США гальмують процес. Зволікання з винищувачами змушує Україну збавляти темпи контрнаступу, – додає Брідлав в інтерв’ю Голосу Америки.Наталя Луценко