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Марта Бондаренко, редакторка стрічки

На Вінниччині під час тривоги пролунали вибухи: що відомо

На Вінниччині під час тривоги пролунали вибухи: що відомо
Фото: Depositphotos

На Вінниччині о 09:50 пролунав сигнал повітряної тривоги, згодом було чути звуки вибухів.

Про це повідомив очільник Вінницької ОВА Сергій Борзов.

За його словами, в області працюють Сили оборони. Він закликав жителів негайно спуститися в укриття та не виходити до відбою.

– Повітряні сили попереджають про ракетну небезпеку: зафіксовано пуски аеробалістичних ракет Х-47М2 Кинджал із МіГ-31К. Сили оборони області працюють! – наголосив Сергій Борзов.

По всій Україні триває повітряна тривога. Вибухи лунали у Києві. За словами мера столиці Віталія Кличка, на територію одного з дитсадків впали уламки ворожої ракети.

Крім того, чули вибухи і в Хмельницькій області – робота ППО.

Війна в Україні, Вінницька область, Вінниччина, Вибух, Ракетні удари Росії
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