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Надзвичайні події
Анастасія Кожушко, редакторка стрічки

Тримав собаку на балконі у спеку. Тварину вилучили, власнику загрожує три роки за ґратами

пес, пітбуль
Фото: Unsplash

На Київщині чоловік знущався зі свого собаки бійцівської породи, тримаючи його кілька днів у спеку на балконі без їжі й води. 

Про це повідомляють у поліції. 

– Напередодні жителі багатоповерхівки міста Вишневе почали бити на сполох: з однієї квартири вони постійно чули собачий гавкіт і скавчання. Крім того, сусіди скаржилися, що господарі постійно тримають пса бійцівської породи на балконі, навіть у спеку, – розповіли правоохоронці.

Поліцейські офіцери Артем Тимофєєв і Василь Хорошковський, які прибули на місце події, вилучили у господарів пітбуля. Герда тимчасово прилаштована до притулку організації В добрі руки.

За фактом жорстокого поводження з твариною розпочали досудове розслідування. Власнику тварини загрожує до трьох років тюрми.

Нагадаємо, на Одещині у селі Табаки Одеської області алабай загриз свою 39-річну власницю, яка збиралася погодувати собаку. Жінка не вижила.

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Джерело: УНІАН
Київська область, Поліція, Собака
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Наталя Луценко
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