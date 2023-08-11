Тримав собаку на балконі у спеку. Тварину вилучили, власнику загрожує три роки за ґратами
На Київщині чоловік знущався зі свого собаки бійцівської породи, тримаючи його кілька днів у спеку на балконі без їжі й води.
Про це повідомляють у поліції.
– Напередодні жителі багатоповерхівки міста Вишневе почали бити на сполох: з однієї квартири вони постійно чули собачий гавкіт і скавчання. Крім того, сусіди скаржилися, що господарі постійно тримають пса бійцівської породи на балконі, навіть у спеку, – розповіли правоохоронці.
Поліцейські офіцери Артем Тимофєєв і Василь Хорошковський, які прибули на місце події, вилучили у господарів пітбуля. Герда тимчасово прилаштована до притулку організації В добрі руки.
За фактом жорстокого поводження з твариною розпочали досудове розслідування. Власнику тварини загрожує до трьох років тюрми.
Нагадаємо, на Одещині у селі Табаки Одеської області алабай загриз свою 39-річну власницю, яка збиралася погодувати собаку. Жінка не вижила.
Українські пілоти вже давно готові розпочати навчання на винищувачах F-16. Ймовірно, тренування почнуться вже з кінця літа, – про це заявив речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат. Про те, що Захід затягує з цим, каже і колишній верховний командувач об’єднаних сил НАТО у Європі Філіп Брідлав. За його словами, багато країн уже готові приймати наших пілотів і мають плани навчання, але саме США гальмують процес. Зволікання з винищувачами змушує Україну збавляти темпи контрнаступу, – додає Брідлав в інтерв’ю Голосу Америки.Наталя Луценко