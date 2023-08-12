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Марта Бондаренко, редакторка стрічки

Росіяни вдарили керованою авіабомбою по Оріхову: загинув поліціянт, 12 людей поранено

удар по Оріхову
Фото: Нацполіція

Сьогодні зранку російська авіація запустила керовану авіабомбу у Запорізькому напрямку. На жаль, є загиблий і поранені.

Про це повідомив голова Міністерства внутрішніх справ Ігор Клименко.

За його словами, росіяни вдарили керованою авіабомбою (КАБ) по Оріхову – загинув 31-річний капітан поліції. Ще 12 людей зазнали поранень, серед них – чотири працівники поліції.

Оновлено о 11:49. Поліція Запорізької області повідомила, що ворожа авіабомба влучила по одній із вулиць міста о 08:40. Двоє з чотирьох правоохоронців, які дістали поранення, у важкому стані.

Також тілесні ушкодження різного ступеня тяжкості мають 8 громадян, деякі з них – у важкому стані. Парамедики надали усім першу медичну допомогу та транспортували до медичних закладів.

удар по Оріхову
удар по Оріхову
удар по Оріхову
удар по Оріхову

За фактом скоєння Російською Федерацією чергового воєнного злочину слідчі поліції та УСБУ відкрили кримінальне провадження. Правова кваліфікація – ч. 1, ч. 2 ст. 438 (Порушення законів та звичаїв війни) Кримінального кодексу України.

Міністр внутрішніх справ Клименко наголосив, що, попри все, поліціянти залишаються з місцевим населенням навіть у найгарячіших точках і захищають людей ціною власного здоров’я та життя.

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