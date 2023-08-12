Росіяни вдарили керованою авіабомбою по Оріхову: загинув поліціянт, 12 людей поранено
Сьогодні зранку російська авіація запустила керовану авіабомбу у Запорізькому напрямку. На жаль, є загиблий і поранені.
Про це повідомив голова Міністерства внутрішніх справ Ігор Клименко.
За його словами, росіяни вдарили керованою авіабомбою (КАБ) по Оріхову – загинув 31-річний капітан поліції. Ще 12 людей зазнали поранень, серед них – чотири працівники поліції.
Оновлено о 11:49. Поліція Запорізької області повідомила, що ворожа авіабомба влучила по одній із вулиць міста о 08:40. Двоє з чотирьох правоохоронців, які дістали поранення, у важкому стані.
Також тілесні ушкодження різного ступеня тяжкості мають 8 громадян, деякі з них – у важкому стані. Парамедики надали усім першу медичну допомогу та транспортували до медичних закладів.
За фактом скоєння Російською Федерацією чергового воєнного злочину слідчі поліції та УСБУ відкрили кримінальне провадження. Правова кваліфікація – ч. 1, ч. 2 ст. 438 (Порушення законів та звичаїв війни) Кримінального кодексу України.
Міністр внутрішніх справ Клименко наголосив, що, попри все, поліціянти залишаються з місцевим населенням навіть у найгарячіших точках і захищають людей ціною власного здоров’я та життя.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 535-ту добу. За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та на карті повітряних тривог в Україні.
Українські пілоти вже давно готові розпочати навчання на винищувачах F-16. Ймовірно, тренування почнуться вже з кінця літа, – про це заявив речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат. Про те, що Захід затягує з цим, каже і колишній верховний командувач об’єднаних сил НАТО у Європі Філіп Брідлав. За його словами, багато країн уже готові приймати наших пілотів і мають плани навчання, але саме США гальмують процес. Зволікання з винищувачами змушує Україну збавляти темпи контрнаступу, – додає Брідлав в інтерв’ю Голосу Америки.Наталя Луценко