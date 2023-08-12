Укр Рус
Підтримати
Укр Рус
Популярні
Після розмови з Путіним. Ердоган заявив, що прагне “розширити” зернову угоду
Відкусила 9 кг плоті: у Нью-Йорку акула напала на 65-річну українку під час купання
Терміново
На Вінниччині під час тривоги пролунали вибухи: що відомо
РФ вгатила Кинджалами по Прикарпаттю: загинула дитина
В Україні дозволили виїзд за кордон ще одній категорії громадян
Надзвичайні події
Марта Бондаренко, редакторка стрічки

По Кривому Рогу ворог вдарив балістикою: без жертв

Вибух
Фото: Факти ICTV

У Кривому Розі Дніпропетровської області пролунали вибухи.

Про це повідомив начальник міської військової адміністрації Олександр Вілкул та нагадав людям, щоб вони нічого не знімали та не викладали у соцмережах.

Згодом стало відомо, що жертв від ворожого удару немає.

Голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак заявив, що, попередньо, росіяни завдали удару балістичною ракетою.

Раніше Повітряні сили ЗСУ попереджали про загрозу застосування балістичного озброєння в низці областей.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 535-ту добу. За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та на карті повітряних тривог в Україні.

Вибух, Кривий Ріг
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Прямий ефір ICTV Live
Матеріали за темою
В окупованому Бердянську пролунав вибух у районі порту: над містом тягнеться хмара диму
бердянськ
Росіяни вдарили керованою авіабомбою по Оріхову: загинув поліціянт, 12 людей поранено
удар по Оріхову
Тривожна ніч. Над Кримом літали безпілотники, було чути вибухи
По Кривому Рогу ворог вдарив балістикою: без жертв
У Запоріжжі продовжують розбирати завали після удару по готелю
По Кривому Рогу ворог вдарив балістикою: без жертв
Херсон та околиці від самого ранку під обстрілом: є загиблий
обстріл Херсону 11 серпня
Відео
Навчання пілотів на F-16: чому досі не почалася підготовка і хто гальмує процес

Українські пілоти вже давно готові розпочати навчання на винищувачах F-16. Ймовірно, тренування почнуться вже з кінця літа, – про це заявив речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат. Про те, що Захід затягує з цим, каже і колишній верховний командувач об’єднаних сил НАТО у Європі Філіп Брідлав. За його словами, багато країн уже готові приймати наших пілотів і мають плани навчання, але саме США гальмують процес. Зволікання з винищувачами змушує Україну збавляти темпи контрнаступу, – додає Брідлав в інтерв’ю Голосу Америки.

Наталя Луценко
Новини Факти ICTV – випуск новин за 11:30 (11.08.2023)
По Кривому Рогу ворог вдарив балістикою: без жертв
Новини Факти ICTV – випуск новин за 11:00 (11.08.2023)
По Кривому Рогу ворог вдарив балістикою: без жертв
Новини Факти ICTV – випуск новин за 10:30 (11.08.2023)
По Кривому Рогу ворог вдарив балістикою: без жертв
Новини Факти ICTV – випуск новин за 10:00 (11.08.2023)
По Кривому Рогу ворог вдарив балістикою: без жертв
Помилка в тексті
Помилка
Ми використовуємо cookies
Погоджуюсь