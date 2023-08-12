По Кривому Рогу ворог вдарив балістикою: без жертв

У Кривому Розі Дніпропетровської області пролунали вибухи.

Про це повідомив начальник міської військової адміністрації Олександр Вілкул та нагадав людям, щоб вони нічого не знімали та не викладали у соцмережах.

Згодом стало відомо, що жертв від ворожого удару немає.

Голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак заявив, що, попередньо, росіяни завдали удару балістичною ракетою.

Раніше Повітряні сили ЗСУ попереджали про загрозу застосування балістичного озброєння в низці областей.

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