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Марта Бондаренко, редакторка стрічки

Вранці окупанти обстріляли селище Куп’янськ-Вузловий на Харківщині, загинула жінка

Вранці окупанти обстріляли селище Куп’янськ-Вузловий на Харківщині, загинула жінка

Сьогодні на світанку російські окупанти обстріляли селище Куп’янськ-Вузловий Куп’янського району, що на Харківщині.

Про це повідомив Олег Синєгубов, голова Харківської ОВА.

За його словами, близько 05:10 ворог вгатив по селищу – пошкоджено житловий будинок, загинула 73-річна жінка. На місці працюють екстрені служби.

Протягом минулої доби ворог з артилерії, мінометів та іншого озброєння окупанти обстрілювали Богодухівський, Харківський, Чугуївський, Ізюмський та Куп’янський райони.

Під ворожим вогнем були Куп’янськ, Петропавлівка, Ветеринарне, Стрілеча, Гатище, Вовчанські Хутори, Шийківка, Чернещина та інші населені пункти. Пошкоджені житлові будинки та господарчі споруди.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 535-ту добу. За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні.

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Наталя Луценко
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