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Валентина Чорна, редакторка стрічки

Жителі Житомира залишилися без води через аварію

заміна труб у Житомирі

У Житомирі тимчасово припинено водопостачання через аварію у мережі водовідведення.

Наразі триває ліквідація наслідків пориву напірних труб 500 і 1000 мм. Про це повідомили на сторінках ДСНС України та Житомирводоканал.

– Для забезпечення технічною водою лікарні міста рятувальники організували підвіз води, зокрема, в систему гемодіалізу Обласна клінічна лікарня ім. О.Ф. Гербачевського та відділення гемодіалізу КНП Житомирське обласне стоматологічне медичне об’єднання, також забезпечується водою населення одного із мікрорайонів, – зазначили в ДСНС.

Технічну воду рятувальники будуть підвозити й надалі – до повного відновлення водопостачання в місті.

У водоканалі заявили, що у зв’язку з аварійною ситуацією на мережах водовідведення водопостачання Житомира буде припинено з -8:00 до 20:00 12 серпня.

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Фото: КП Житомирводоканал

водопостачання, ДСНС, Житомир
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