Жителі Житомира залишилися без води через аварію
У Житомирі тимчасово припинено водопостачання через аварію у мережі водовідведення.
Наразі триває ліквідація наслідків пориву напірних труб 500 і 1000 мм. Про це повідомили на сторінках ДСНС України та Житомирводоканал.
– Для забезпечення технічною водою лікарні міста рятувальники організували підвіз води, зокрема, в систему гемодіалізу Обласна клінічна лікарня ім. О.Ф. Гербачевського та відділення гемодіалізу КНП Житомирське обласне стоматологічне медичне об’єднання, також забезпечується водою населення одного із мікрорайонів, – зазначили в ДСНС.
Технічну воду рятувальники будуть підвозити й надалі – до повного відновлення водопостачання в місті.
У водоканалі заявили, що у зв’язку з аварійною ситуацією на мережах водовідведення водопостачання Житомира буде припинено з -8:00 до 20:00 12 серпня.
Фото: КП Житомирводоканал
Українські пілоти вже давно готові розпочати навчання на винищувачах F-16. Ймовірно, тренування почнуться вже з кінця літа, – про це заявив речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат. Про те, що Захід затягує з цим, каже і колишній верховний командувач об’єднаних сил НАТО у Європі Філіп Брідлав. За його словами, багато країн уже готові приймати наших пілотів і мають плани навчання, але саме США гальмують процес. Зволікання з винищувачами змушує Україну збавляти темпи контрнаступу, – додає Брідлав в інтерв’ю Голосу Америки.Наталя Луценко