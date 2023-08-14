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Маліновська Ангеліна, редакторка стрічки

ДТП з українцями в Австрії: водієм був батько загиблих дітей

ДТП з українцями в Австрії: водієм був батько загиблих дітей
Фото: Depositphotos

Під час ДТП за участю родини українців, що сталася вранці 12 серпня на автобані в Австрії, за кермом перебував батько загиблих дітей. Аварія з мікроавтобусом призвела до загибелі чотирьох людей.

Про це повідомляє австрійська газета Kleine Zeitung.

Зазначається, що загиблі – семимісячна і трирічна дитина, а також їхні бабуся і дідусь. Дитина 2009 року народження, 40-річний батько і 30-річна мати вижили, отримавши незначні травми.

Нагадаємо, що мікроавтобус, в якому перебувало 7 людей, перекинувся, пробив перила мосту і впав на ґрунтову дорогу, яка пролягала під автомагістраллю. Водій, який вижив в аварії, сказав одному з видань, що на кілька секунд заснув.

Австрія, ДТП, Українці
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