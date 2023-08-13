Повітряні сили попереджали про ракетну небезпеку: на Миколаївщині пролунали вибухи
Удень 13 серпня в Миколаївській області пролунали вибухи.
За кілька хвилин до перших повідомлень про вибухи в Повітряних силах ЗСУ попередили про ракетну небезпеку для регіону.
Моніторингові канали повідомляють, що в області було зафіксовано ракету невстановленого типу.
Очільник обласної військової адміністрації Віталій Кім, повідомляючи про повітряну небезпеку, лише лаконічно зауважив: “На Миколаїв”.
Більше подробиць від обласної та міської влади поки не надходило.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 536-ту добу.
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Джерело: Повітряні сили ЗСУ, Віталій Кім
Українські пілоти вже давно готові розпочати навчання на винищувачах F-16. Ймовірно, тренування почнуться вже з кінця літа, – про це заявив речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат. Про те, що Захід затягує з цим, каже і колишній верховний командувач об’єднаних сил НАТО у Європі Філіп Брідлав. За його словами, багато країн уже готові приймати наших пілотів і мають плани навчання, але саме США гальмують процес. Зволікання з винищувачами змушує Україну збавляти темпи контрнаступу, – додає Брідлав в інтерв’ю Голосу Америки.Наталя Луценко