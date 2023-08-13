Повітряні сили попереджали про ракетну небезпеку: на Миколаївщині пролунали вибухи

Удень 13 серпня в Миколаївській області пролунали вибухи.

За кілька хвилин до перших повідомлень про вибухи в Повітряних силах ЗСУ попередили про ракетну небезпеку для регіону.

Моніторингові канали повідомляють, що в області було зафіксовано ракету невстановленого типу.

Очільник обласної військової адміністрації Віталій Кім, повідомляючи про повітряну небезпеку, лише лаконічно зауважив: “На Миколаїв”.

Більше подробиць від обласної та міської влади поки не надходило.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 536-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Джерело: Повітряні сили ЗСУ, Віталій Кім

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