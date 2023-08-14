Потрощений дах та згарище всередині: який вигляд має гіпермаркет Фоззі в Одесі, на який впали уламки Калібрів
В Одесі рятувальники всю ніч та ранок гасили масштабну пожежу в гіпермаркеті Фоззі, на який впали уламки збитої ворожої ракети.
У Командуванні Повітряних сили ЗСУ наголосили, що вночі росіяни запустили в бік Одещини вісім крилатих ракет Калібр та 15 дронів-камікадзе Шахед. Усі ворожі цілі знищені, проте через падіння уламків виникли пожежі, пошкоджене житло та заклади освіти.
Найбільше дісталося гіпермаркету Фоззі, там потрощений дах, всередині павільйони вигоріли. Підприємці намагаються врятувати хоча б якесь майно.
Мер Одеси Геннадій Труханов повідомив, що внаслідок атаки пошкоджено 113 будинків, зокрема одну пам’ятку архітектури. В будинках здебільшого повилітали вікна.
Також уламки ракети впали на дах гуртожитку в центрі Одеси, там сталося займання, яке оперативно загасили.
Також вибуховими хвилями пошкоджено шість закладів освіти, повідомили в мерії. У дитячих садочках, школах і центрах розвитку вибило і пошкодило вікна та двері.
Фото: Олександра Ченкова, Вікна
Показники води у нормі, а протимінні сітки вже натягують. Одеські пляжі знову готують до відкриття. Відповідне розпорядження підписав голова ОВА Олег Кіпер. Він пояснює, узбережжя стане доступним для людей задля оздоровлення. Щоправда, лише певні його ділянки, які відповідатимуть нормам. Однак у військовому командуванні вважають, рекреаційні зони Одещини все ще несуть чимало загроз. З цим погоджуються й екологи.Олександра Ченкова