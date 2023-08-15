У Луцьку є постраждалі – потрапляння по промисловому підприємству

У Луцьку було чутно звуки вибухів. В Україні оголошено тривогу через запуск Росією крилатих ракет.

Міський голова Луцька Ігор Поліщук повідомив про влучання по одному з промислових підприємств міста і постраждалих.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 538-му добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.

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