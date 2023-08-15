На Хмельниччині вночі лунали вибухи – працювала ППО

На Хмельниччині вночі під час масштабної повітряної тривоги пролунали вибухи – працювала наша протиповітряна оборона.

Про це повідомив перший заступник начальника Хмельницької ОВА Сергій Тюрін.

– Чутно вибухи в Хмельницькій області. Працює ППО. Залишайтеся в укриттях! Бережіть себе і своїх близьких! – написав він у Telegram.

До цього Повітряні сили попереджали про рух ракет у напрямку Старокостянтинова.

Нагадаємо, раніше, з вечора 5 серпня до ранку 6 серпня, Хмельницька область витримала три хвилі масованих атак. Серія вибухів пролунала в Старокостянтинівській та Хмельницькій громадах.

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