На Хмельниччині вночі лунали вибухи – працювала ППО
На Хмельниччині вночі під час масштабної повітряної тривоги пролунали вибухи – працювала наша протиповітряна оборона.
Про це повідомив перший заступник начальника Хмельницької ОВА Сергій Тюрін.
– Чутно вибухи в Хмельницькій області. Працює ППО. Залишайтеся в укриттях! Бережіть себе і своїх близьких! – написав він у Telegram.
До цього Повітряні сили попереджали про рух ракет у напрямку Старокостянтинова.
Нагадаємо, раніше, з вечора 5 серпня до ранку 6 серпня, Хмельницька область витримала три хвилі масованих атак. Серія вибухів пролунала в Старокостянтинівській та Хмельницькій громадах.
Показники води у нормі, а протимінні сітки вже натягують. Одеські пляжі знову готують до відкриття. Відповідне розпорядження підписав голова ОВА Олег Кіпер. Він пояснює, узбережжя стане доступним для людей задля оздоровлення. Щоправда, лише певні його ділянки, які відповідатимуть нормам. Однак у військовому командуванні вважають, рекреаційні зони Одещини все ще несуть чимало загроз. З цим погоджуються й екологи.Олександра Ченкова