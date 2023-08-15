У Львові вибухи і влучання
У Львові вибухи пролунали під час масштабної повітряної тривоги через ракетну небезпеку.
Вибухи підтвердив міський голова Львова Андрій Садовий.
Крім того, попередньо, є влучання у Львівській області, повідомив голова ОВА Максим Козицький.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 538-му добу.
За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.
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Показники води у нормі, а протимінні сітки вже натягують. Одеські пляжі знову готують до відкриття. Відповідне розпорядження підписав голова ОВА Олег Кіпер. Він пояснює, узбережжя стане доступним для людей задля оздоровлення. Щоправда, лише певні його ділянки, які відповідатимуть нормам. Однак у військовому командуванні вважають, рекреаційні зони Одещини все ще несуть чимало загроз. З цим погоджуються й екологи.Олександра Ченкова