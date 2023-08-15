У Львові вибухи і влучання

У Львові вибухи пролунали під час масштабної повітряної тривоги через ракетну небезпеку.

Вибухи підтвердив міський голова Львова Андрій Садовий.

Крім того, попередньо, є влучання у Львівській області, повідомив голова ОВА Максим Козицький.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 538-му добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

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