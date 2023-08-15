Вибухи чутно у Черкасах

У Черкасах під час повітряної тривоги пролунали звуки вибухів, повідомляють місцеві пабліки.

В Україні оголошено повітряну тривогу – ворог підняв літаки, запущено крилаті ракети.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 538-му добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.