Укр Рус
Ігри
Укр Рус
Популярні
Прямував з Норвегії до Туреччини: літак з пасажирами потрапив у повітряний простір України
Терміново
Ракетний удар по Львову: зруйновані квартири, пошкоджені автівки, є влучання у садочок
У двох селах на Львівщині через влучання ракет пошкоджено 19 будинків, кількість постраждалих зросла
Терміново
У Луцьку від влучання російських ракет загинули три людини, є поранені
Як нараховуються відпускні 2023 та за якою формулою: пояснює бухгалтер
Надзвичайні події
Юлія Соколова, редакторка стрічки

Обмотав пасок безпеки довкола шиї: в Польщі на кордоні врятували 5-річного українця

Автомобіль - ремінь безпеки
Фото: Unsplash

У Польщі прикордонники оперативно надали допомогу 5-річному хлопчику з України, який обмотався паском безпеки в автомобілі. Його матір не змогла вивільнити дитину.

Про це повідомляють місцеві ЗМІ з посиланням на прикордонну службу.

Інцидент трапився 13 серпня в пункті пропуску Корчова—Краківець на українсько-польському кордоні.

Українка, яка в’їжджала на авто до Польщі разом із сином, попросила польських прикордонників про допомогу.

Перелякана матір повідомила, що хлопчик кілька разів обмотав ремінь безпеки навколо шиї та почав задихатися, а блокування не дозволяло його вивільнити. Прикордонники одразу кинулися допомагати українці.

– Реакція офіцерів була миттєвою. Щоб звільнити дитину, яка задихалася, вони перерізали ремені безпеки, – зазначили в Бещадському прикордонному відділі.

Згодом 5-річного хлопчика благополучно витягли з автомобіля.

Після надання необхідної першої допомоги родина змогла продовжити подорож.

Днями на автобані в Австрії сталася ДТП за участю родини українців. Загинули семимісячна і трирічна дитина, а також їхні бабуся і дідусь. За кермом мікроавтобуса перебував батько загиблих дітей.

Джерело: WPROST.pl, RMF24

Польща, Прикордонники, Українці
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Прямий ефір ICTV Live
Ігри
Відео
Оборонятися, штурмувати та нищити ворожу техніку: Вовки Да Вінчі проводять вишколи для охочих

На Київщині бійці легендарного батальйону Вовки Да Вінчі провели тренування для всіх охочих за умов, наближених до реальних бойових дій. Бійці цього підрозділу знищували росіян біля Бахмута, а нині тримають оборону на Куп’янському напрямку. Та між боями захисники приїжджають у тилові міста і проводять вишкіл для молоді.

Олег Корнієнко
Навчальний рік 2023/2024: в якому стані перебувають школи і як навчатимуться учні
Обмотав пасок безпеки довкола шиї: в Польщі на кордоні врятували 5-річного українця
Повернення з-за кордону: чи реально заохотити українців їхати на батьківщину
українці в Кракові
Російські атаки на енергетичну інфраструктуру: чи витримає Україна ще одну зиму
Обмотав пасок безпеки довкола шиї: в Польщі на кордоні врятували 5-річного українця
Новини Факти ICTV – випуск новин за 00:00 (15.08.2023)
Обмотав пасок безпеки довкола шиї: в Польщі на кордоні врятували 5-річного українця
Помилка в тексті
Помилка
Ми використовуємо cookies
Погоджуюсь