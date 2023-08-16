Обмотав пасок безпеки довкола шиї: в Польщі на кордоні врятували 5-річного українця

У Польщі прикордонники оперативно надали допомогу 5-річному хлопчику з України, який обмотався паском безпеки в автомобілі. Його матір не змогла вивільнити дитину.

Про це повідомляють місцеві ЗМІ з посиланням на прикордонну службу.

Інцидент трапився 13 серпня в пункті пропуску Корчова—Краківець на українсько-польському кордоні.

Українка, яка в’їжджала на авто до Польщі разом із сином, попросила польських прикордонників про допомогу.

Перелякана матір повідомила, що хлопчик кілька разів обмотав ремінь безпеки навколо шиї та почав задихатися, а блокування не дозволяло його вивільнити. Прикордонники одразу кинулися допомагати українці.

– Реакція офіцерів була миттєвою. Щоб звільнити дитину, яка задихалася, вони перерізали ремені безпеки, – зазначили в Бещадському прикордонному відділі.

Згодом 5-річного хлопчика благополучно витягли з автомобіля.

Після надання необхідної першої допомоги родина змогла продовжити подорож.

Днями на автобані в Австрії сталася ДТП за участю родини українців. Загинули семимісячна і трирічна дитина, а також їхні бабуся і дідусь. За кермом мікроавтобуса перебував батько загиблих дітей.

Джерело: WPROST.pl, RMF24

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