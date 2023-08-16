Росіяни накривають вогнем центр Херсону – ОВА

Російські війська накривають вогнем центр Херсон, намагаючись завдати ударів по цивільним жителям.

Про це повідомляє Херсонська обласна військова адміністрація. Очільник ОВА Олександр Прокудін закликає жителів не виходити на вулиці, щоб не потрапити під ворожі удари.

За минулу добу через російську агресію шестеро людей у Херсонській області дістали поранення, уточнили в ОВА.

Там зазначають, що ворог здійснив 61 обстріл, випустивши 358 снарядів з мінометів, артилерії, танків, РСЗВ Град, безпілотників та авіації. По місту Херсон РФ випустила 13 снарядів.

Зокрема, російські військові поцілили по житлових кварталах населених пунктів області, приміщенню Пункту незламності у Бериславському районі.

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