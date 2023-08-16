У Харкові пролунали вибухи: Повітряні сили попереджають про швидкісні цілі
У Харкові прогриміли потужні вибухи після оголошення сигналу повітряної тривоги на території області.
Окупанти завдають ударів по Харківській області, там працюють сили протиповітряної оборони, повідомили в ОВА. Жителів закликають залишатися в укриттях.
Раніше Повітряні сили ЗСУ попередили про швидкісні цілі в напрямку Харкова, а згодом з’явилися перші повідомлення про вибухи.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 539-ту добу.
За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.
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На Київщині бійці легендарного батальйону Вовки Да Вінчі провели тренування для всіх охочих за умов, наближених до реальних бойових дій. Бійці цього підрозділу знищували росіян біля Бахмута, а нині тримають оборону на Куп’янському напрямку. Та між боями захисники приїжджають у тилові міста і проводять вишкіл для молоді.Олег Корнієнко