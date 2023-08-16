Укр Рус
Ігри
Укр Рус
Популярні
Максимально безшумний та зручний: експерт пояснив, як використовувати портативний інверторний генератор
Прямував з Норвегії до Туреччини: літак з пасажирами потрапив у повітряний простір України
Терміново
Ракетний удар по Львову: зруйновані квартири, пошкоджені автівки, є влучання у садочок
У двох селах на Львівщині через влучання ракет пошкоджено 19 будинків, кількість постраждалих зросла
Зґвалтував та ще живу у мішку скинув з обриву: у Чехії українець мало не вбив 15-річну дівчину
Надзвичайні події Терміново
Терміново
Перевірено
Юлія Захарченко, редакторка стрічки

У Харкові пролунали вибухи: Повітряні сили попереджають про швидкісні цілі

У Харкові пролунали вибухи: Повітряні сили попереджають про швидкісні цілі
Фото: Факти ICTV

У Харкові прогриміли потужні вибухи після оголошення сигналу повітряної тривоги на території області.

Окупанти завдають ударів по Харківській області, там працюють сили протиповітряної оборони, повідомили в ОВА. Жителів закликають залишатися в укриттях.

Раніше Повітряні сили ЗСУ попередили про швидкісні цілі в напрямку Харкова, а згодом з’явилися перші повідомлення про вибухи.

Вибухи в Харкові 16 серпня 2023 – що відомо про вибухи в Харкові

Повномасштабна війна в Україні триває вже 539-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Читайте також
Буде великий оборонний рубіж, де є висоти з артилерією: Мусієнко про важливість звільнення Урожайного
У Харкові пролунали вибухи: Повітряні сили попереджають про швидкісні цілі

Війна в Україні, Вибух, Повітряні сили України, Ракетні удари Росії, ракетний удар, Харків, Харківська область
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Прямий ефір ICTV Live
Матеріали за темою
США намагаються переконати Іран не продавати дрони Росії – FT
БПЛА Shahed
Окупанти намагаються прорвати оборону ЗСУ, щоб захопити Куп’янськ – Сирський
Олександр Сирський
У ГУР прокоментували фейк окупантів про можливий підрив Росією ЗАЕС
У Харкові пролунали вибухи: Повітряні сили попереджають про швидкісні цілі
2,4 млн українців виїхали і не повернулися з початку великої війни – Опендатабот
українські біженці в Польщі
Буде великий оборонний рубіж, де є висоти з артилерією: Мусієнко про важливість звільнення Урожайного
У Харкові пролунали вибухи: Повітряні сили попереджають про швидкісні цілі
Ігри
Відео
Оборонятися, штурмувати та нищити ворожу техніку: Вовки Да Вінчі проводять вишколи для охочих

На Київщині бійці легендарного батальйону Вовки Да Вінчі провели тренування для всіх охочих за умов, наближених до реальних бойових дій. Бійці цього підрозділу знищували росіян біля Бахмута, а нині тримають оборону на Куп’янському напрямку. Та між боями захисники приїжджають у тилові міста і проводять вишкіл для молоді.

Олег Корнієнко
Новини Факти ICTV – випуск новин за 16:00 (16.08.2023)
У Харкові пролунали вибухи: Повітряні сили попереджають про швидкісні цілі
Новини Факти ICTV – випуск новин за 15:30 (16.08.2023)
У Харкові пролунали вибухи: Повітряні сили попереджають про швидкісні цілі
Новини Факти ICTV – випуск новин за 15:00 (16.08.2023)
У Харкові пролунали вибухи: Повітряні сили попереджають про швидкісні цілі
Новини Факти ICTV – випуск новин за 14:30 (16.08.2023)
У Харкові пролунали вибухи: Повітряні сили попереджають про швидкісні цілі
Помилка в тексті
Помилка
Ми використовуємо cookies
Погоджуюсь