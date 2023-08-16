У Харкові під час тривоги пролунали вибухи – це робота ППО по Shahed
У Харкові вранці 16 серпня очевидці повідомили про звуки вибухів під час повітряної тривоги.
У Харківській ОВА жителям обласного центру радять перебувати в укриттях до відбою.
Згодом там підтвердили, що у Харківському районі зафіксували ворожі дрони Shahed, по яким успішно відпрацювали сили ППО.
Перед цим у Повітряних силах ЗСУ попередили про групу ударних БпЛа, які прямують у бік Харкова.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 539-ту добу.
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На Київщині бійці легендарного батальйону Вовки Да Вінчі провели тренування для всіх охочих за умов, наближених до реальних бойових дій. Бійці цього підрозділу знищували росіян біля Бахмута, а нині тримають оборону на Куп’янському напрямку. Та між боями захисники приїжджають у тилові міста і проводять вишкіл для молоді.Олег Корнієнко