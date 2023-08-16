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Валентина Летяк, редакторка стрічки

У Харкові під час тривоги пролунали вибухи – це робота ППО по Shahed

Вибух
Фото: Depositphotos

У Харкові вранці 16 серпня очевидці повідомили про звуки вибухів під час повітряної тривоги.

У Харківській ОВА жителям обласного центру радять перебувати в укриттях до відбою.

Згодом там підтвердили, що у Харківському районі зафіксували ворожі дрони Shahed, по яким успішно відпрацювали сили ППО.

Перед цим у Повітряних силах ЗСУ попередили про групу ударних БпЛа, які прямують у бік Харкова.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 539-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини-онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Безпілотники, Війна в Україні, Вибух, Дрони, Російська агресія, Харків, Харківська область
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Оборонятися, штурмувати та нищити ворожу техніку: Вовки Да Вінчі проводять вишколи для охочих

На Київщині бійці легендарного батальйону Вовки Да Вінчі провели тренування для всіх охочих за умов, наближених до реальних бойових дій. Бійці цього підрозділу знищували росіян біля Бахмута, а нині тримають оборону на Куп’янському напрямку. Та між боями захисники приїжджають у тилові міста і проводять вишкіл для молоді.

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