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Марта Бондаренко, редакторка стрічки

Під ранок окупанти атакували Дніпропетровщину ракетами: знеструмили два населені пункти

пожежа поле загоряння

Під ранок окупанти ракетами атакували два населені пункти біля Дніпра.

Про це повідомив Сергій Лисак, голова Дніпропетровської ОВА.

Гучно було в Новомосковському районі. На щастя, людей не зачепило.

Без світла залишилися 10 тис. споживачів у двох населених пунктах. Фахівці проблему вже усунули, домівки заживили.

Інші наслідки атаки нині уточнюються.

Під ранок ворог атакував Дніпропетровську область ракетами – ОВА

Війна в Україні, Дніпро, Дніпропетровська область, Ракетні удари Росії
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Оборонятися, штурмувати та нищити ворожу техніку: Вовки Да Вінчі проводять вишколи для охочих

На Київщині бійці легендарного батальйону Вовки Да Вінчі провели тренування для всіх охочих за умов, наближених до реальних бойових дій. Бійці цього підрозділу знищували росіян біля Бахмута, а нині тримають оборону на Куп’янському напрямку. Та між боями захисники приїжджають у тилові міста і проводять вишкіл для молоді.

Олег Корнієнко
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Новини Факти ICTV – випуск новин за 17:00 (16.08.2023)
Під ранок окупанти атакували Дніпропетровщину ракетами: знеструмили два населені пункти
Новини Факти ICTV – випуск новин за 16:30 (16.08.2023)
Під ранок окупанти атакували Дніпропетровщину ракетами: знеструмили два населені пункти
Новини Факти ICTV – випуск новин за 16:00 (16.08.2023)
Під ранок окупанти атакували Дніпропетровщину ракетами: знеструмили два населені пункти
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