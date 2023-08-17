Марта Бондаренко, редакторка стрічки
Під ранок окупанти атакували Дніпропетровщину ракетами: знеструмили два населені пункти
Під ранок окупанти ракетами атакували два населені пункти біля Дніпра.
Про це повідомив Сергій Лисак, голова Дніпропетровської ОВА.
Гучно було в Новомосковському районі. На щастя, людей не зачепило.
Без світла залишилися 10 тис. споживачів у двох населених пунктах. Фахівці проблему вже усунули, домівки заживили.
Інші наслідки атаки нині уточнюються.
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