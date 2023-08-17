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Анастасія Кожушко, редакторка стрічки

Подарунок від мами й тата. Депутат Київради задекларував 8,5 млн грн – НАЗК почало розслідування

НАЗК
Фото: УНІАН

Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) провело моніторинг способу життя депутата Київської міської ради та виявило, що він незаконно збагатився на суму майже 8,5 млн грн.

Так, згідно з його декларацією за 2020 рік, можновладець отримав цю суму в подарунок від матері.

Однак НАЗК з’ясувало, що розмір її доходів за останні 22 роки не дозволяв накопичити необхідну для такого подарунка суму.

У відповідь на запит Національного агентства вона пояснила, що подарована сума залишилась у спадок від її покійного чоловіка (батька депутата), а джерелом походження коштів є доходи від його підприємницької діяльності. 

До своїх пояснень жінка додала нотаріально завірену копію договору про дарування $300 тис. (еквівалент 8 480 380 грн).

– НАЗК отримало нотаріально завірену довідку, в якій зазначено, що єдиним спадкоємцем є дружина померлого, яка успадкувала об’єкти нерухомого майна свого чоловіка, однак відомості про успадкування грошових коштів відсутні. Крім того, у померлого виявилася заборгованість за єдиним внеском для ФОПів на суму 35,5 тис. грн, – йдеться у повідомленні. 

НАЗК звернулося до НАБУ (Національного антикорупційного бюро України) щодо початку розслідування з метою притягнення депутата Київської міської ради до кримінальної відповідальності.

Нагадаємо, скандальних депутатів Анатолія Гунька та Богдана Торохтія виключили зі Слуги народу. Гунька спіймали на вимаганні хабаря з аграрія у $85 тис. за землю.

Торохтій своєю чергою під час повномасштабного вторгнення відпочивав за кордоном, придбав авто за 7 млн грн, а його дружина придбала нерухомість у курортному болгарському місті Несебр вартістю близько $477 тис.

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Корупція, НАЗК, Народний депутат
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