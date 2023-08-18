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Марія Степанюк, редактор стрічки, журналіст, оглядач

Армія РФ з артилерії обстріляла Пункт незламності у Часовому Яру – є поранені

Обстріл Часового Яру

Російська армія здійснила обстріл Пункту незламності у Часовому Яру на Донеччині. Внаслідок атаки поранень зазнали четверо цивільних осіб.

У Донецькій обласній прокуратурі повідомили, що нині здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни за ч. 1 ст. 438 КК України.

– 18 серпня 2023 року російська окупаційна армія, ймовірно, з артилерії, обстріляла м. Часів Яр. Ворожі снаряди поцілили по житловому кварталу у середмісті, поряд із Пунктом незламності, де зазвичай місцеві жителі отримують гуманітарну допомогу, заряджають телефони тощо, – йдеться у повідомленні прокуратури.

Внаслідок обстрілу тілесні ушкодження дістали двоє жінок 73 і 76 років, які перебували тоді на вулиці, а 72-річного чоловіка ушпиталили до лікарні з множинними осколковими пораненнями.

Також серед постраждалих – 67-річний працівник гуманітарного штабу.

Вибухи ворожих снарядів спровокували займання у двох багатоквартирних будинках. Крім того, пошкоджено сквер і сусідні житлові будинки, у яких повибивало вікна і двері, понівечено покрівлю та балкони.

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Джерело: Донецька обласна прокуратура

Фото: Донецька обласна прокуратура

Війна в Україні, Донецька область, Часів Яр
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