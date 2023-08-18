Укр Рус
Ігри
Укр Рус
Популярні
У Львові побили трансгендерну військову, яка приїхала на похорон матері: омбудсмен відреагував на інцидент
Терміново
Ракетний удар по Львову: зруйновані квартири, пошкоджені автівки, є влучання у садочок
Зґвалтував та ще живу у мішку скинув з обриву: у Чехії українець мало не вбив 15-річну дівчину
У двох селах на Львівщині через влучання ракет пошкоджено 19 будинків, кількість постраждалих зросла
Загадкова загибель двох 12-річних дівчат у Києві. Діти випали з багатоповерхівки
Надзвичайні події Терміново
Терміново
Потребує перевірки
Марта Бондаренко, редакторка стрічки

Херсон зранку під ворожими обстрілами

вибух
Фото: Нацполіція

Окупанти зранку почали обстрілювати Херсон.

Місцеві повідомляють, що обстріл йде з тимчасово окупованого Лівобережжя.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 541-шу добу. За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні.

Війна в Україні, Вибух, Новини Херсону, Херсон
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Прямий ефір ICTV Live
Матеріали за темою
Онлайн-карта бойових дій в Україні: де точаться бої на 18.08.2023
Карта бойових дій 13 серпня 2023
Для знищення дронів РФ: в Британії підтвердили підписання контрактів на ППО для України
Велика Британія
У ISW пояснили, чим важливий прорив оборони окупантів у районі Роботиного та Урожайного
РЕБ війна
Вночі в Москві було тривожно: жителі чули звуки вибухів
Херсон зранку під ворожими обстрілами
Карта бойових дій на 18.08.2023 – ситуація на фронті
Бої на фронті
Ігри
Відео
Оборонятися, штурмувати та нищити ворожу техніку: Вовки Да Вінчі проводять вишколи для охочих

На Київщині бійці легендарного батальйону Вовки Да Вінчі провели тренування для всіх охочих за умов, наближених до реальних бойових дій. Бійці цього підрозділу знищували росіян біля Бахмута, а нині тримають оборону на Куп’янському напрямку. Та між боями захисники приїжджають у тилові міста і проводять вишкіл для молоді.

Олег Корнієнко
Історія боротьби за свободу та кохання: прем’єра фільму Довбуш
Херсон зранку під ворожими обстрілами
Здобутки є щодня: як українські мінометники нищать ворога на Сході
Херсон зранку під ворожими обстрілами
Судді МастерШефа влаштували обід у центрі Recovery: чим частували воїнів на реабілітації
МастерШеф на Recovery
Новини Факти ICTV – випуск новин за 17:30 (16.08.2023)
Херсон зранку під ворожими обстрілами
Помилка в тексті
Помилка
Ми використовуємо cookies
Погоджуюсь