Пошкоджено 10 будинків, поранено неповнолітню: РФ знову обстріляла Херсонщину
Росія вчергове вдарила по Херсонщині. Цього разу ворог атакував житлові квартали Вірівки Тягинської територіальної громади.
Про це у Telegram повідомив керівник Бериславської районної військової адміністрації Володимир Літвінов.
– Внаслідок обстрілу пошкоджено близько 10 житлових будинків мешканців. На жаль, 17-річна дівчина отримала поранення. Постраждалу шпиталізовано до лікарні для надання необхідної медичної допомоги, – йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, що сьогодні зранку російські окупанти обстріляли Херсон та низку населених пунктів на правому березі.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 541-шу добу. За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні.
На Київщині бійці легендарного батальйону Вовки Да Вінчі провели тренування для всіх охочих за умов, наближених до реальних бойових дій. Бійці цього підрозділу знищували росіян біля Бахмута, а нині тримають оборону на Куп’янському напрямку. Та між боями захисники приїжджають у тилові міста і проводять вишкіл для молоді.Олег Корнієнко