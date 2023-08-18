Пошкоджено 10 будинків, поранено неповнолітню: РФ знову обстріляла Херсонщину

Росія вчергове вдарила по Херсонщині. Цього разу ворог атакував житлові квартали Вірівки Тягинської територіальної громади.

Про це у Telegram повідомив керівник Бериславської районної військової адміністрації Володимир Літвінов.

– Внаслідок обстрілу пошкоджено близько 10 житлових будинків мешканців. На жаль, 17-річна дівчина отримала поранення. Постраждалу шпиталізовано до лікарні для надання необхідної медичної допомоги, – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що сьогодні зранку російські окупанти обстріляли Херсон та низку населених пунктів на правому березі.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 541-шу добу. За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні.

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