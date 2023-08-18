Вбивство військового у Києві: прокуратура оскаржила заставу для обвинувачених

У справі про вбивство військового з хуліганських мотивів, яке сталося у Києві в жовтні 2022 року, столична прокуратура вимагає змінити запобіжний захід для обвинувачених із застави на арешт.

Прокурори подали апеляційну скаргу до Київського апеляційного суду на ухвалу Голосіївського райсуду від 14 серпня 2023 року, якою двом обвинуваченим у хуліганстві, вчиненому із застосуванням вогнепальної зброї, групою осіб, визначено заставу у розмірі 805 200 грн для кожного як альтернативу триманню під вартою.

Вони наполягають на тому, що для визначення застави обвинуваченим не було жодних підстави, враховуючи тяжкість вчиненого злочину із застосуванням вогнепальної зброї та насильства щодо військового.

Тому сторона обвинувачення просить скасувати попередню ухвалу та застосувати запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою без можливості внесення застави.

22 жовтня на проспекті Глушкова у Києві вбили українського військового через суперечку на дорозі. Водій та пасажири Lexus побили захисника, а потім керманич позашляховика вистрелив у нього та разом з товаришами втік на авто.

Поліція згодом затримала водія Lexus 1996 року народження, двох пасажирів – 1982 та 1998 років народження.

Тоді було відкрито провадження проти двох пасажирів за фактом хуліганства (ч. 4 ст. 296), а щодо водія – за умисне вбивство (ч. 1 ст. 115) ККУ.

Джерело : Прокуратура Києва

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