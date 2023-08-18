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Маліновська Ангеліна, редакторка стрічки

Збиралися забити битами: подробиці від поліції щодо замаху на високопосадовця ДПС

Збиралися забити битами: подробиці від поліції щодо замаху на високопосадовця ДПС
Фото: Офіс генпрокурора

Викрито чоловіків, які планували напад на високопосадовця Державної податкової служби України.

Про це повідомляє Офіс генпрокурора.

– За процесуального керівництва Солом’янської окружної прокуратури міста Києва викрито та повідомлено про підозру двом чоловікам, які готувалися до заподіяння умисного тяжкого тілесного ушкодження громадянину (ч. 1 ст. 14, ч. 2 ст. 121 КК України), – йдеться у повідомленні.

За даними слідства, двоє раніше судимих чоловіків приїхали до столиці для виконання “замовлення” щодо заподіяння тяжких тілесних ушкоджень високопосадовцю ДПС України.

Готуючись до злочину, вони орендували житло поряд з місцем проживання потерпілого, придбали автомобіль та дві бейсбольні бити. Також вони здійснювали таємне спостереження за посадовцем.

Збиралися забити битами: подробиці від поліції щодо замаху на високопосадовця ДПС

Фото: Офіс генпрокурора

Про злочинні наміри чоловіків дізналися працівники ДКР Нацполіції України.

– Прибувши на заздалегідь обрані позиції, підозрювані очікували потерпілого. Побачивши його, вони витягнули з сумок бейсбольні бити та почали наближатися до посадовця. Довести злочинний намір щодо заподіяння йому тілесних ушкоджень завадили правоохоронці, – інформує Офіс генпрокурора.

Наразі вирішується питання щодо обрання підозрюваним запобіжних заходів. Правоохоронці встановлюють всі обставини правопорушення, а також осіб, які його замовили.

Нагадаємо, що раніше міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко заявив, що замах було скоєно на заступника голови Державної податкової служби Євгена Сокура.

замах, Київ, Офіс генпрокурора
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