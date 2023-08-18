Збиралися забити битами: подробиці від поліції щодо замаху на високопосадовця ДПС

Викрито чоловіків, які планували напад на високопосадовця Державної податкової служби України.

Про це повідомляє Офіс генпрокурора.

– За процесуального керівництва Солом’янської окружної прокуратури міста Києва викрито та повідомлено про підозру двом чоловікам, які готувалися до заподіяння умисного тяжкого тілесного ушкодження громадянину (ч. 1 ст. 14, ч. 2 ст. 121 КК України), – йдеться у повідомленні.

За даними слідства, двоє раніше судимих чоловіків приїхали до столиці для виконання “замовлення” щодо заподіяння тяжких тілесних ушкоджень високопосадовцю ДПС України.

Готуючись до злочину, вони орендували житло поряд з місцем проживання потерпілого, придбали автомобіль та дві бейсбольні бити. Також вони здійснювали таємне спостереження за посадовцем.

Про злочинні наміри чоловіків дізналися працівники ДКР Нацполіції України.

– Прибувши на заздалегідь обрані позиції, підозрювані очікували потерпілого. Побачивши його, вони витягнули з сумок бейсбольні бити та почали наближатися до посадовця. Довести злочинний намір щодо заподіяння йому тілесних ушкоджень завадили правоохоронці, – інформує Офіс генпрокурора.

Наразі вирішується питання щодо обрання підозрюваним запобіжних заходів. Правоохоронці встановлюють всі обставини правопорушення, а також осіб, які його замовили.

Нагадаємо, що раніше міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко заявив, що замах було скоєно на заступника голови Державної податкової служби Євгена Сокура.

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