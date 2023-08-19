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Юлія Соколова, редакторка стрічки

Площа, політехніка, театр: з’явилися перші відео після удару РФ по Чернігову

Чернігів - наслідки ракетного удару 19 серпня 2023

З’явилися перші відео з центру Чернігова після ракетного удару, якого сьогодні вранці завдали по місту російські окупанти.

Відео, зокрема, оприлюднив президент України Володимир Зеленський.

На кадрах видно, що під час обстрілу постраждали будівлі, довкруги розкидані уламки, пошкоджено автомобілі.

За словами Зеленського, рашисти влучили у площу в центрі Чернігова, пошкодивши будівлю театру.

– Ось що таке сусідство з терористичною державою, ось проти чого ми об’єднуємо увесь світ. Російська ракета влучила просто в центр міста, у наш Чернігів. Площа, політехніка, театр. Звичайний суботній день, який Росія перетворила на день болю та втрат, – наголосив президент.

Він також підтвердив, що є загиблі та поранені. Зеленський висловив співчуття тим, хто сьогодні втратив своїх рідних.

Відео оприлюднили і журналісти Суспільного. Вони поспілкувалися з одним із очевидців.

– Стояли, ракета пролетіла, просвистіла – вибух. І все – дим. Ми сюди прийшли допомагати, – заявив чоловік.

Як відомо, зранку в суботу, 19 серпня, в Чернігові пролунав вибух. Російські війська обстріляли центр міста, ймовірно, балістичною ракетою. Точна кількість загиблих і поранених наразі невідома.

Фото: Скриншот з відео в Telegram Володимира Зеленського

Джерело: Суспільне
Володимир Зеленський, загиблі, Ракетні удари Росії, Чернігів
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