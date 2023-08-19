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Валентина Летяк, редакторка стрічки

РФ обстріляла Гуляйполе із РСЗВ та артилерії: загинула жінка, її чоловіка поранено

Артилерія танкової армії ЗВО РФ

Удень 19 серпня російські окупанти обстріляли Гуляйполе Запорізької області із РСЗВ та артилерії.

Внаслідок удару постраждало подружжя: 56-річна жінка загинула, а її 61-річного чоловіка поранено. Його госпіталізували до лікарні, повідомив голова запорізької ОВА Юрій Малашко.

Вибухи у Гуляйполі пролунали незабаром після оголошення повітряної тривоги через активність тактичної авіації російських загарбників.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 542-гу добу. За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні.

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Війна в Україні, Запорізька область, Ракетні удари Росії, Російська агресія
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