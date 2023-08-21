Потрапив у течію та тонув: у Кривому Розі мати кинулась рятувати сина і загинула
У неділю, 20 серпня, у Кривому Розі на Дніпропетровщині загинула жінка, яка рятувала свого сина, який раптово почав тонути.
Про це повідомляє місцеве видання Свої. Кривий Ріг та ДСНС у Дніпропетровській області.
За даними місцевих ЗМІ, чоловік рибалив у місцевій водоймі та раптово почав тонути. Це побачила його мати і кинулась на порятунок.
– За повідомленням, чоловік рибалив у воді біля водоспаду. Зайшовши у воду, попав у сильну течію та почав тонути. Мати рушила на допомогу прямо в одязі. З переляку, син почав чіплятися за неї. Очевидці викликали рятувальників. Ті – витягли чоловіка та дістали тіло матері. Жінку намагалися відкачати надзвичайники, але, на жаль, вона померла, – пишуть журналісти.
За даними ДСНС у Дніпропетровській області, трагедія сталась 20 серпня об 18:33 поблизу вулиці Старовокзальна Центрально-Міського району міста Кривий Ріг. На місце події оперативно прибули рятувальники, які витягнули з води 32-річного чоловіка і тіло жінки.
Потерпіла загинула, чоловіка вдалось врятувати.
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