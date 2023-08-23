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Юлія Соколова, редакторка стрічки

Окупанти вдарили з артилерії по селах Торське та Закітне: є загиблі та поранені

Обстріл Донецької області

У вівторок увечері, 22 серпня, російські війська відкрили вогонь по населених пунктах Донецької області. Внаслідок цього загинули троє мирних людей, ще двоє зазнали поранень.

Як повідомив керівник Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко, окупанти обстріляли населені пункти Лиманської територіальної громади із артилерії.

– Три людини загинули і двоє поранені — такі наслідки обстрілу російською артилерією Лиманської громади… Ворог щодня б’є по цивільних на Донеччині – особливо це стосується прифронтових громад, – зазначив він.

За даними Офісу генпрокурора, о 18:50 під вогнем ворожої артилерії опинилося село Торське. Там біля приватного будинку загинули двоє жінок та чоловік віком від 63 до 88 років.

Ще один мешканець села зазнав множинних травм грудної клітки, плеча й стегна. Йому надали необхідну медичну допомогу.

Через пів години війська РФ також обстріляли село Закітне. Поранень зазнав 26-річний чоловік. У нього діагностували перелом черепа і забій головного мозку. Чоловіка ушпиталили у тяжкому стані.

За фактом чергового воєнного злочину РФ розпочато досудове розслідування за ч. ч. 1, 2 ст. 438 Кримінального кодексу України (порушення законів та звичаїв війни).

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Фото: Telegram Павла Кириленка

Джерело: Офіс генпрокурора
Війна в Україні, Донецька область, Офіс генпрокурора, Російська агресія
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