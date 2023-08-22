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Маліновська Ангеліна, редакторка стрічки

Посічені будинки та поранені 4 людини: РФ з гранатомета обстріляла Середина-Буду на Сумщині

Посічені будинки та поранені 4 людини: РФ з гранатомета обстріляла Середина-Буду на Сумщині
Фото: Офіс генпрокурора

Росія обстріляла околицю м. Середина-Буда Шосткинського району Сумської області, внаслідок чого було поранено чотирьох цивільних.

Крім того, уламками посічено фасади приватних будинків, пошкоджено транспортні засоби.

– За даними слідства, 22 серпня 2023 року близько 13:00 окупанти з території РФ з міномета та гранатомета обстріляли околицю м. Середина-Буда Шосткинського району, – йдеться у повідомленні Офісу генпрокурора.

Обстріл Сумщини гранотометом 22 серпня 2023 – наслідки обстрілу Середино-Буда на Сумщині

Фото: Офіс генпрокурора

Зазначається, що прокурори у взаємодії з іншими правоохоронцями фіксують наслідки обстрілу. У подальшому матеріали кримінального провадження будуть передані до Управління СБУ в Сумській області.

За процесуального керівництва Шосткинської окружної прокуратури розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).

Повномасштабна війна в Україні триває вже 545-ту добу. За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні.

Джерело: Офіс генпрокурора
Війна в Україні, Російська агресія, Сумська область
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