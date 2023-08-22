У Херсоні зранку лунають вибухи, є пошкодження
Сьогодні із самого ранку у Херсоні чути вибухи – окупанти кілька разів обстріляли Корабельний район міста.
Про це повідомляють місцеві жителі у соцмережах.
Вночі противник із мінометів обстріляв Херсон, а з артилерії село Садове. Внаслідок ворожих обстрілів постраждалих немає.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 545-ту добу. За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні.
Фото: ASTRA
Одним із найгарячіших на Східному фронті залишається Бахмутський напрямок. Українські військовослужбовці тиснуть ворога по обидві сторони Бахмута – і той відступає. Найтяжче на полі бою піхотинцям, але завдяки злагодженій роботі аеророзвідки та мінометників, піхоті зачищати щойно звільнені території в рази легше.Владислав Круглов