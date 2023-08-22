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Марта Бондаренко, редакторка стрічки

У Херсоні зранку лунають вибухи, є пошкодження

обстріл Херсону

Сьогодні із самого ранку у Херсоні чути вибухи – окупанти кілька разів обстріляли Корабельний район міста.

Про це повідомляють місцеві жителі у соцмережах.

Вночі противник із мінометів обстріляв Херсон, а з артилерії село Садове. Внаслідок ворожих обстрілів постраждалих немає.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 545-ту добу. За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні.

Фото: ASTRA

Війна в Україні, Вибух, Новини Херсону, Херсон
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