У Кривому Розі пролунав вибух: в кількох районах зникло світло, є постраждалий
Під ранок у Кривому Розі Дніпропетровської області пролунав вибух, перебито лінію електропередачі – у кількох районах міста зникло світло.
Про це повідомив начальник військової адміністрації Олександр Вілкул.
Оновлено о 08:50. За словами голови Дніпропетровської ОВА Сергія Лисака, відомо про постраждалого чоловіка, йому надали допомогу, лікуватиметься він амбулаторно.
Від ракетного удару пошкоджень зазнали 20 приватних житлових будинків.
Повітряну тривогу у зв’язку із ракетною небезпекою на Дніпропетровщині оголосили о 05:31. Майже одразу у Кривому Розі пролунав вибух.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 545-ту добу. За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні.
Одним із найгарячіших на Східному фронті залишається Бахмутський напрямок. Українські військовослужбовці тиснуть ворога по обидві сторони Бахмута – і той відступає. Найтяжче на полі бою піхотинцям, але завдяки злагодженій роботі аеророзвідки та мінометників, піхоті зачищати щойно звільнені території в рази легше.Владислав Круглов