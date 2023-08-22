У Кривому Розі пролунав вибух: в кількох районах зникло світло, є постраждалий

Під ранок у Кривому Розі Дніпропетровської області пролунав вибух, перебито лінію електропередачі – у кількох районах міста зникло світло.

Про це повідомив начальник військової адміністрації Олександр Вілкул.

Оновлено о 08:50. За словами голови Дніпропетровської ОВА Сергія Лисака, відомо про постраждалого чоловіка, йому надали допомогу, лікуватиметься він амбулаторно.

Від ракетного удару пошкоджень зазнали 20 приватних житлових будинків.

Повітряну тривогу у зв’язку із ракетною небезпекою на Дніпропетровщині оголосили о 05:31. Майже одразу у Кривому Розі пролунав вибух.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 545-ту добу. За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні.

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