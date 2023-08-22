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Марта Бондаренко, редакторка стрічки

У Кривому Розі пролунав вибух: в кількох районах зникло світло, є постраждалий

Кривий ріг 22 червня
Фото: Depositphotos

Під ранок у Кривому Розі Дніпропетровської області пролунав вибух, перебито лінію електропередачі – у кількох районах міста зникло світло.

Про це повідомив начальник військової адміністрації Олександр Вілкул.

Оновлено о 08:50. За словами голови Дніпропетровської ОВА Сергія Лисака, відомо про постраждалого чоловіка, йому надали допомогу, лікуватиметься він амбулаторно.

Від ракетного удару пошкоджень зазнали 20 приватних житлових будинків.

Кривий ріг 22 червня
Кривий ріг 22 червня
Кривий ріг 22 червня
Кривий ріг 22 червня
Кривий ріг 22 червня
Кривий ріг 22 червня
Кривий ріг 22 червня
Кривий ріг 22 червня
Кривий ріг 22 червня
Кривий ріг 22 червня

Повітряну тривогу у зв’язку із ракетною небезпекою на Дніпропетровщині оголосили о 05:31. Майже одразу у Кривому Розі пролунав вибух.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 545-ту добу. За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні.

Вибух, Кривий Ріг
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