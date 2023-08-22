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Валентина Чорна, редакторка стрічки

Відібрав автомат та втік: житель Тернопільщини побив військового

поліція затримала чоловіка, який побив військового
Фото: Нацполіція

У Кременці Тернопільської області місцевий житель жорстоко побив військового та відібрав у нього зброю.

Як повідомили у поліції, побитого військовослужбовця знайшли у лісосмузі ввечері 21 серпня. З численними травмами голови його доправили до лікарні.

– За попередніми даними, між потерпілим та підозрюваним виник конфлікт, який переріс у бійку. Коли військовослужбовець знепритомнів, зловмисник відібрав у нього автомат, бронежилет та втік у невідомому напрямку, – повідомили правоохоронці.

Нападником виявився 42-річний житель Кременця, який неодноразово був судимий за насильницькі злочини. Правоохоронцям вдалося оперативно затримати озброєного чоловіка.

Від розлюченого підозрюваного поліцейські врятували співмешканку та двох її малолітніх дітей, які перебували разом з ним у помешканні.

У нього вилучили зброю, бронежилет та інші викрадені речі військовослужбовця.

Жителя Кременця затримали відповідно до статті 208 КПК. За цим фактом розпочато кримінальне провадження за частиною 3 статті 262 Кримінального кодексу України (заволодіння вогнепальною зброєю шляхом розбою).

Санкція статті передбачає позбавлення волі на термін від десяти до п’ятнадцяти років з конфіскацією майна. Вирішується питання про оголошення підозри фігуранту та обрання запобіжного заходу.

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Нацполиция

Джерело: Нацполіція
військовослужбовці, Поліція, Тернопільска область, Тернопільщина
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