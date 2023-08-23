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Анастасія Кожушко, редакторка стрічки

Чотирьом блогерам, які знімали роботу ППО під час ракетної атаки на Київ, винесли вироки

суд
Фото: Pixabay

Чотирьом блогерам, які фільмували роботу ППО під час однієї з наймасованіших ракетних атак по Києву, винесли вироки. Вони отримали по 5 років позбавлення волі зі звільненням від відбування покарання з випробувальним терміном від 1 до 3 років відповідно.

Як повідомляють у пресслужбі Київської міської прокуратури, у травні четверо мешканців Києва під час ракетних атак окупантів зняли на камеру та поширювали у месенджерах та інших соціальних мережах результати ураження повітряних цілей. Також блогери засвітили розміщення Сил оборони та направлення систем ППО у Києві.

– Під час досудового слідства усі фігуранти визнали свою вину у повному обсязі. У липні обвинувальні акти відносно вказаних осіб були направлені до районних судів міста Києва, – йдеться у повідомленні. 

Районні суди Києва визнали блогерів винними за ч. 2 ст. 114-2 ККУ та винесли вироки. 

Фігурантам призначили по 5 років позбавлення волі зі звільненням від відбування покарання з випробувальним терміном від 1 до 3 років відповідно. Вироки вже набрали чинності.

Нагадаємо, відома блогерка Анна Алхім потрапила в скандал через ракетну атаку на лікарню в Дніпрі. Соцмережі звинувачують її у коригуванні вогню на будівлю через публікацію в Instagram, яку вона зробила увечері 25 травня.

У дописі Анна написала про присутність величезної кількості військових у лікарнях Дніпра №6 і №9 та закликала 600 тис. підписників допомогти нашим захисникам і принести в точки збору одяг і продукти.

Після цього, вранці 26 травня окупанти вразили ракетою медзаклад Дніпра.

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Блогер, Київ, ракетний удар, Суд
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