Чотирьом блогерам, які знімали роботу ППО під час ракетної атаки на Київ, винесли вироки
Чотирьом блогерам, які фільмували роботу ППО під час однієї з наймасованіших ракетних атак по Києву, винесли вироки. Вони отримали по 5 років позбавлення волі зі звільненням від відбування покарання з випробувальним терміном від 1 до 3 років відповідно.
Як повідомляють у пресслужбі Київської міської прокуратури, у травні четверо мешканців Києва під час ракетних атак окупантів зняли на камеру та поширювали у месенджерах та інших соціальних мережах результати ураження повітряних цілей. Також блогери засвітили розміщення Сил оборони та направлення систем ППО у Києві.
– Під час досудового слідства усі фігуранти визнали свою вину у повному обсязі. У липні обвинувальні акти відносно вказаних осіб були направлені до районних судів міста Києва, – йдеться у повідомленні.
Районні суди Києва визнали блогерів винними за ч. 2 ст. 114-2 ККУ та винесли вироки.
Фігурантам призначили по 5 років позбавлення волі зі звільненням від відбування покарання з випробувальним терміном від 1 до 3 років відповідно. Вироки вже набрали чинності.
Нагадаємо, відома блогерка Анна Алхім потрапила в скандал через ракетну атаку на лікарню в Дніпрі. Соцмережі звинувачують її у коригуванні вогню на будівлю через публікацію в Instagram, яку вона зробила увечері 25 травня.
У дописі Анна написала про присутність величезної кількості військових у лікарнях Дніпра №6 і №9 та закликала 600 тис. підписників допомогти нашим захисникам і принести в точки збору одяг і продукти.
Після цього, вранці 26 травня окупанти вразили ракетою медзаклад Дніпра.
86 днів на Азовсталі під постійним прицілом російських терористів. 11 місяців полону. Пекельна Оленівка та російська тюрма. Усе це пережила 55-річна одеситка Світлана Ворова. Вона вступила до полку Азов після загибелі сина на війні і була там діловодом. Нині Світлана на волі, проходить реабілітацію і, попри пережите пекло, планує повернутися на службу.Христина Гавриш