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Маліновська Ангеліна, редакторка стрічки

Ракетна небезпека: на Дніпропетровщині лунають вибухи

Вибух

У Дніпропетровській області лунають вибухи.

У Повітряних Силах ЗСУ повідомляють про ракетну небезпеку, також відомо, що в області працює ППО.

– Дніпропетровська область – ракетна небезпека, працює ППО! – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що сьогодні, 23 серпня, у День державного прапора України, у Сумах та області також гучно, там тричі за добу прогриміли вибухи.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 546-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн  читайте в матеріалі Фактів ICTV.

 

Війна в Україні, Вибух, Дніпропетровська область, Російська агресія
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