Ракетна небезпека: на Дніпропетровщині лунають вибухи
У Дніпропетровській області лунають вибухи.
У Повітряних Силах ЗСУ повідомляють про ракетну небезпеку, також відомо, що в області працює ППО.
– Дніпропетровська область – ракетна небезпека, працює ППО! – йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, що сьогодні, 23 серпня, у День державного прапора України, у Сумах та області також гучно, там тричі за добу прогриміли вибухи.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 546-ту добу.
За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.
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86 днів на Азовсталі під постійним прицілом російських терористів. 11 місяців полону. Пекельна Оленівка та російська тюрма. Усе це пережила 55-річна одеситка Світлана Ворова. Вона вступила до полку Азов після загибелі сина на війні і була там діловодом. Нині Світлана на волі, проходить реабілітацію і, попри пережите пекло, планує повернутися на службу.Христина Гавриш