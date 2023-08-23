Ракетна небезпека: на Дніпропетровщині лунають вибухи

У Дніпропетровській області лунають вибухи.

У Повітряних Силах ЗСУ повідомляють про ракетну небезпеку, також відомо, що в області працює ППО.

– Дніпропетровська область – ракетна небезпека, працює ППО! – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що сьогодні, 23 серпня, у День державного прапора України, у Сумах та області також гучно, там тричі за добу прогриміли вибухи.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 546-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.