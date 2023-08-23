РФ запустила ударні дрони в напрямку Одещини: працює ППО

У ніч на середу, 23 серпня, війська РФ запустили ударні безпілотники в напрямку Одеської області. У небі над регіоном зараз гучно, працює протиповітряна оборона.

Про це повідомляють моніторингові канали.

У Повітряних силах ЗСУ попередили, що група ударних дронів рухається над акваторією Чорного моря в напрямку Одеси.

Моніторингові канали пишуть, що рух Шахедів зафіксовано в бік гирла Дунаю, де розміщені українські порти, такі як Ізмаїл чи Рені. Підтвердження цієї інформації наразі немає.

Українців закликають не ігнорувати сигнали повітряної тривоги.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 546 добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.

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