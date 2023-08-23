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Юлія Соколова, редакторка стрічки

РФ запустила ударні дрони в напрямку Одещини: працює ППО

Атака дронів
Фото: Факти ICTV

У ніч на середу, 23 серпня, війська РФ запустили ударні безпілотники в напрямку Одеської області. У небі над регіоном зараз гучно, працює протиповітряна оборона.

Про це повідомляють моніторингові канали.

У Повітряних силах ЗСУ попередили, що група ударних дронів рухається над акваторією Чорного моря в напрямку Одеси.

Моніторингові канали пишуть, що рух Шахедів зафіксовано в бік гирла Дунаю, де розміщені українські порти, такі як Ізмаїл чи Рені. Підтвердження цієї інформації наразі немає.

Українців закликають не ігнорувати сигнали повітряної тривоги.

Мапа України

Мапа: alerts.in.ua

Повномасштабна війна в Україні триває вже 546 добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн  читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Війна в Україні, Дрони, Одеська область, Російська агресія
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З одного пекла в інше: героїчна історія жінки з Азовсталі, яка пережила російський полон

86 днів на Азовсталі під постійним прицілом російських терористів. 11 місяців полону. Пекельна Оленівка та російська тюрма. Усе це пережила 55-річна одеситка Світлана Ворова. Вона вступила до полку Азов після загибелі сина на війні і була там діловодом. Нині Світлана на волі, проходить реабілітацію і, попри пережите пекло, планує повернутися на службу.

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