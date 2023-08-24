У Маріуполі прогримів потужний вибух: повідомляють про детонацію

У тимчасово окупованому Маріуполі прогримів потужний вибух, який чули всі райони міста. У Лівобережному районі повідомляють про детонацію після вибуху.

Про це заявив радник міського глави Маріуполя Петро Андрющенко. За його словами, вибухову хвилю відчутна в Центральному та Приморському районах.

– Вечір перестає бути томним, – зазначив радник мера Маріуполя.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 546-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

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