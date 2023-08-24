У Маріуполі прогримів потужний вибух: повідомляють про детонацію
У тимчасово окупованому Маріуполі прогримів потужний вибух, який чули всі райони міста. У Лівобережному районі повідомляють про детонацію після вибуху.
Про це заявив радник міського глави Маріуполя Петро Андрющенко. За його словами, вибухову хвилю відчутна в Центральному та Приморському районах.
– Вечір перестає бути томним, – зазначив радник мера Маріуполя.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 546-ту добу.
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86 днів на Азовсталі під постійним прицілом російських терористів. 11 місяців полону. Пекельна Оленівка та російська тюрма. Усе це пережила 55-річна одеситка Світлана Ворова. Вона вступила до полку Азов після загибелі сина на війні і була там діловодом. Нині Світлана на волі, проходить реабілітацію і, попри пережите пекло, планує повернутися на службу.Христина Гавриш