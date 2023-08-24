Марта Бондаренко, редакторка стрічки
Херсон під потужними ворожими обстрілами
Окупанти криють вогнем середмістя Херсону.
Про це повідомив Олександр Прокудін, голова Херсонської ОВА.
Раніше очільник Херсонської обласної військової адміністрації розповів, що у Херсоні зараз проживає близько 60 тис. осіб.
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