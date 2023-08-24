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Марта Бондаренко, редакторка стрічки

Херсон під потужними ворожими обстрілами

Вибух
Фото: Depositphotos

Окупанти криють вогнем середмістя Херсону.

Про це повідомив Олександр Прокудін, голова Херсонської ОВА.

Раніше очільник Херсонської обласної військової адміністрації розповів, що у Херсоні зараз проживає близько 60 тис. осіб.

Війна в Україні, Херсон
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Повномасштабне вторгнення змусило чиновників по-іншому подивитись на систему державних нагород.  Виявилося, що відзнак суто за героїзм в умовах війни у нас не було, а одну і ту ж нагороду могли отримувати як і цивільні, так і бійці на фронті.

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