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Анастасія Кожушко, редакторка стрічки

Хотіли продавати амфетамін пораненим бійцям: на Львівщині затримали наркоугруповання

Хотіли продавати амфетамін пораненим бійцям: на Львівщині затримали наркоугруповання
Фото: ДБР

У Львівській області Державне бюро розслідувань викрило наркоугруповання, яке намагалось продавати наркотики пораненим бійцям.

Як повідомляють у ДБР, організував наркобізнес мешканець Львівщини спільно з чинним та колишнім військовослужбовцями. 

Вони налагодили збут психотропних речовин, зокрема амфетаміну, серед місцевого населення Червонограду. 

У місяць зловмисники збували до 7 500 доз вартістю понад 600 тис. грн. 

– Для конспірації вони створили ветеранську громадську організацію. В її приміщенні зберігали та фасували наркотичні засоби й психотропні речовини, – повідомили слідчі. 

Волонтери навіть намагались пропонувати та підсадити на свій товар поранених українських військових, запевняючи, що наркотики дозволять пом’якшити їхні страждання від болю.

Правоохоронці затримали організатора та спільника на спробі продажу партії амфетаміну вагою 115 г.

Хотіли продавати амфетамін пораненим бійцям: на Львівщині затримали наркоугруповання
Хотіли продавати амфетамін пораненим бійцям: на Львівщині затримали наркоугруповання
Хотіли продавати амфетамін пораненим бійцям: на Львівщині затримали наркоугруповання
Хотіли продавати амфетамін пораненим бійцям: на Львівщині затримали наркоугруповання
Хотіли продавати амфетамін пораненим бійцям: на Львівщині затримали наркоугруповання
Хотіли продавати амфетамін пораненим бійцям: на Львівщині затримали наркоугруповання
Хотіли продавати амфетамін пораненим бійцям: на Львівщині затримали наркоугруповання
Хотіли продавати амфетамін пораненим бійцям: на Львівщині затримали наркоугруповання
Хотіли продавати амфетамін пораненим бійцям: на Львівщині затримали наркоугруповання
Хотіли продавати амфетамін пораненим бійцям: на Львівщині затримали наркоугруповання
Хотіли продавати амфетамін пораненим бійцям: на Львівщині затримали наркоугруповання
Хотіли продавати амфетамін пораненим бійцям: на Львівщині затримали наркоугруповання

 

Під час обшуку в приміщенні громадської організації були виявлені пакети, в яких була розфасована психотропна речовина, готова для подальшого збуту пораненим військовослужбовцям та цивільному населенню.

Фігурантам повідомлено про підозру в незаконному виробництві та збуті наркотичних засобів в особливо великих розмірах, вчинених організованою групою (ч. 3 ст. 307 ККУ).

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 10 років.

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Джерело: ДБР
ДБР, Львівська область, Наркотики
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