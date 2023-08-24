Ймовірно, удар по командному пункту РФ: у Токмаку пролунали вибухи

У тимчасово окупованому Токмаку Запорізької області пролунали вибухи. Після одного з ударів почалась пожежа.

Про це у своєму Telegram-каналі 24 серпня повідомив міський голова тимчасово окупованого Мелітополя Іван Федоров.

– Гаряче у т.о. Токмаку. Палкі вітання окупантам передані, – написав він.

Також Федоров оприлюднив відео наслідків удару, де можна побачити великий стовп диму, а також чутно нові вибухи, через які оператор падає з камерою на землю.

За непідтвердженою наразі інформацією, був здійснений удар по командному пункту та місцях розміщення техніки росіян з 58-ї загальновійськової армії.

Примітно, що Токмак є важливим логістичним населеним пунктом на шляху до Мелітополя та Бердянська, а також подальшого звільнення усього Півдня України. Через Токмак пролягає декілька доріг, зокрема й дорога, яка йде з населеного пункту Роботине, який був звільнений Силами оборони України напередодні.

Раніше у Генеральному штабі Збройних сил України повідомляли, що російські окупанти продовжують активно займатися мародерством та знущатися з мирного населення. Зокрема, ворожий підрозділ з Бурятії проводять перевірки у місцевих мешканців на наявність документів на право проживання у власних оселях.

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