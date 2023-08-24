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Марта Бондаренко, редакторка стрічки

Росіяни обстріляли село на Херсонщині, загинув тракторист

Росіяни обстріляли село на Херсонщині, загинув тракторист

У селі Широка Балка Херсонської області через ворожий обстріл загинув тракторист.

Про це повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

Чоловік працював у полі поблизу села. Під час обстрілу він отримав поранення, несумісні з життям.

Широка Балка карта

Сьогодні зранку російські окупанти кілька разів обстріляли Херсон, поранено трьох людей, зокрема 7-річну дівчинку. У неї поранення середньої тяжкості.

Фото: Херсонська обласна прокуратура

Війна в Україні, загиблі, Херсонська область
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