Марта Бондаренко, редакторка стрічки
Росіяни обстріляли село на Херсонщині, загинув тракторист
У селі Широка Балка Херсонської області через ворожий обстріл загинув тракторист.
Про це повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін.
Чоловік працював у полі поблизу села. Під час обстрілу він отримав поранення, несумісні з життям.
Сьогодні зранку російські окупанти кілька разів обстріляли Херсон, поранено трьох людей, зокрема 7-річну дівчинку. У неї поранення середньої тяжкості.
Фото: Херсонська обласна прокуратура
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