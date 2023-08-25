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Валентина Чорна, редакторка стрічки

В Одесі пролунали вибухи, повідомляють про пуск Калібрів

В Одесі пролунали вибухи, повідомляють про пуск Калібрів

Ввечері 24 серпня в Одесі пролунали вибухи. Спрацювала українська протиповітряна оборона.

Інформацію підтвердили у Повітряних силах ЗСУ.

За даними моніторингових Telegram-каналів, російські окупанти здійснили пуск Калібрів в напрямку Одещини.

Повітряна тривога в області розпочалась о 23:30 і тривала 17 хвилин.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 547-му добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.

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Війна в Україні, Вибух, Одеса
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