ПеревіреноВалентина Чорна, редакторка стрічки
В Одесі пролунали вибухи, повідомляють про пуск Калібрів
Ввечері 24 серпня в Одесі пролунали вибухи. Спрацювала українська протиповітряна оборона.
Інформацію підтвердили у Повітряних силах ЗСУ.
За даними моніторингових Telegram-каналів, російські окупанти здійснили пуск Калібрів в напрямку Одещини.
Повітряна тривога в області розпочалась о 23:30 і тривала 17 хвилин.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 547-му добу.
За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.
Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.
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