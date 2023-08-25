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Анастасія Кожушко, редакторка стрічки

Привласнив 1 млн грн під час будівництва спорткомплексу для ЗСУ: в Одесі затримали військового

Привласнив 1 млн грн під час будівництва спорткомплексу для ЗСУ: в Одесі затримали військового
Фото: СБУ

В Одесі військова контррозвідка Служби безпеки спільно з ДБР затримала головного інженера військового квартирно-експлуатаційного управління, який розкрадав оборонний бюджет під час зведення інфраструктурних об’єктів для ЗСУ. 

За даними слідства, посадовець привласнив більше ніж 1 млн бюджетних гривень, виділених на будівництво багатофункціонального спортивного комплексу в одному з військових містечок регіону. 

– Для реалізації оборудки він залучив директора місцевої будівельної компанії. Відповідно до укладеного договору підприємець мав забезпечити всі роботи зі зведення сучасного спорткомплексу для українських захисників, – розповіли в СБУ.

Однак підрядники не виконали своїх зобов’язань, зокрема не встановили понад 800 м² гумового покриття та понад 50 засобів зовнішнього освітлення. 

Водночас фігуранти отримали повну оплату з бюджету, вивели гроші у тінь та розподілили між собою. 

Будівельно-технічні та економічні експертизи підтвердили факти злочинної діяльності.

Привласнив 1 млн грн під час будівництва спорткомплексу для ЗСУ: в Одесі затримали військового

Фото: СБУ

Привласнив 1 млн грн під час будівництва спорткомплексу для ЗСУ: в Одесі затримали військового

Фото: СБУ

На підставі зібраних доказів головному інженеру військового квартирно-експлуатаційного управління повідомлено про підозру за трьома статтями ККУ. 

Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину. Насамперед перевіряється причетність до схеми інших посадовців військового квартирно-експлуатаційного управління. Зловмисникам загрожує до 12 років тюрми.

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Джерело: СБУ
держбюджет, Одеса, СБУ, Українська армія
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