Привласнив 1 млн грн під час будівництва спорткомплексу для ЗСУ: в Одесі затримали військового

В Одесі військова контррозвідка Служби безпеки спільно з ДБР затримала головного інженера військового квартирно-експлуатаційного управління, який розкрадав оборонний бюджет під час зведення інфраструктурних об’єктів для ЗСУ.

За даними слідства, посадовець привласнив більше ніж 1 млн бюджетних гривень, виділених на будівництво багатофункціонального спортивного комплексу в одному з військових містечок регіону.

– Для реалізації оборудки він залучив директора місцевої будівельної компанії. Відповідно до укладеного договору підприємець мав забезпечити всі роботи зі зведення сучасного спорткомплексу для українських захисників, – розповіли в СБУ.

Однак підрядники не виконали своїх зобов’язань, зокрема не встановили понад 800 м² гумового покриття та понад 50 засобів зовнішнього освітлення.

Водночас фігуранти отримали повну оплату з бюджету, вивели гроші у тінь та розподілили між собою.

Будівельно-технічні та економічні експертизи підтвердили факти злочинної діяльності.

На підставі зібраних доказів головному інженеру військового квартирно-експлуатаційного управління повідомлено про підозру за трьома статтями ККУ.

Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину. Насамперед перевіряється причетність до схеми інших посадовців військового квартирно-експлуатаційного управління. Зловмисникам загрожує до 12 років тюрми.

Джерело : СБУ

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