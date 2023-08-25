Трагедія на Рівненщині: мати втопила в кар’єрі двох своїх синів – 6 і 7 років
У Вараському районі Рівненської області 23 серпня сталася трагедія – 42-річна жінка втопила своїх синів 7 та 6 років у місцевому кар’єрі.
За даними слідства, під час купання мати занурила старшого сина у воду і тримала, доки хлопчик не припинив пручатися.
Потім жінка вийшла на берег, взяла за руку меншого сина, повела до дерев’яного помосту і штовхнула його у воду. Там було глибоко, а хлопчик не вмів плавати. Вона просто стояла і спостерігала, як тоне її дитина.
У поліції уточнили, що невдовзі до водойми прибіг 37-річний батько: він зміг дістати одного з синів, проте реанімаційні заходи не дали результату – хлопчик помер. А іншу дитину дістали водолази.
Жительку міста Вараш затримали, вона зізналася у скоєному злочині, їй оголошено про підозру в умисному вбивстві двох малолітніх дітей (п. 1, п. 2 ч. 2 ст. 115 КК України). Вирішується питання про обрання запобіжного заходу.
Підозрюваній загрожує позбавлення волі на строк від 10 до 15 років, або довічне ув’язнення.