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Маліновська Ангеліна, редакторка стрічки

У Києві подружжя прихистило таксиста, а він вкрав у них $120 тис. та втік на відпочинок до Одеси

У Києві подружжя прихистило таксиста, а він вкрав у них $120 тис. та втік на відпочинок до Одеси
Фото: Нацполіція

У Києві подружжя дало притулок чоловіку, якому не було де жити, а він обікрав їхню квартиру та втік на відпочинок до Одеси. Шахрая підозрюють у крадіжці $120 тис.

– Подружжя познайомилося із чоловіком, який розповів, що він не має де жити, та попросив прихисток. Стурбовані життєвою ситуацією нового знайомого чоловік та жінка залишили його погостювати у себе вдома та поїхали по справах. Коли повернулися додому – усюди були розкидані речі, зникла чимала сума грошей та золоті прикраси, – повідомили у поліції Києва.

Зловмисник є водієм таксі й усе, що було відомо подружжю про нового знайомого – лише його ім’я та номер телефону.

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Проте за фотографією вдалося встановити особистість крадія. Ним виявився полтавець, 1987 року народження, який має кримінальне минуле. Він раніше вже притягувався до кримінальної відповідальності за вчинення майнових злочинів та шахрайства.

Чоловіка затримали в Одесі, в одному з готелів. За місцем перебування фігуранта поліцейські виявили речові докази – частину викрадених грошей, яку зловмисник ще не встиг витратити.

У Києві подружжя прихистило таксиста, а він вкрав у них $120 тис. та втік на відпочинок до Одеси

Фото: Нацполіція

Слідчі повідомили фігурантові про підозру у скоєнні злочину, передбаченого ч. 5 ст. 185 КК України – крадіжка, вчинена в особливо великих розмірах. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від 7 до 12 років з конфіскацією майна.

Наразі йому обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою із правом внесення застави у розмірі 2 684 000 грн.

Злочинність, Київ, Крадіжка, Одеса
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