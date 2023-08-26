В Італії автобус з українцями потрапив у ДТП: є постраждалі

На півночі Італії автобус з десятками українських туристів потрапив у дорожньо-транспортну пригоду, зіткнувшись з вантажівкою. Відомо щонайменше про 15 постраждалих, з яких 7 дітей.

За даними іноземних видань, автокатастрофа сталася вчора ввечері на трасі A4, що пролягає від Венеції до Трієста, у районі міста Латізана.

За попередніми даними, в автобусі перебувало 30 українських туристів, які мали повертатися додому. Проте транспорт зіткнувся з фурою, яка перевозила фрукти та овочі.

Очевидці поділилися, що більшість людей змогли самостійно вибратися з автобуса. Проте іншим допомагали рятувальники.

За інформацією від місцевих органів влади, постраждали 15 осіб, з яких 7 – це діти. Одну жінку і двох неповнолітніх у важкому стані евакуювали гелікоптерами до лікарень.

Місцеві служби зазначають, що ще 27 людей не постраждали. Після того як їх оглянули медики, пасажирів забрали до приміщення муніципального офісу служби цивільного захисту регіону Фріулі-Венеція-Джулія для прихистку на ніч і надання допомоги.

Джерело: Ansa

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