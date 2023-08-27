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Ілля Нежигай, редактор стрічки

В тимчасово окупованому Севастополі загорілись склади окупантів

Пожежа на базі окупантів у Маріуполі 13 серпня 2023

У тимчасово окупованому Севастополі в районі Козачої Бухти почалася пожежа на складських приміщеннях.

Про це повідомляють у місцевих соцмережах.

Відео з пожежі з’явилися тільки ввечері, коли на дворі було вже темно, коли ж на відео можна побачити, що на вулиці ще сутінки.

Після перших повідомлень про пожежу, російські ЗМІ активно почали стверджувати, що горять “порожні складські приміщення”. Утім підтверджень, звісно, ніхто не надає.

Козача Бухта – місце, звідки російські окупанти регулярно здійснюють обстріли українських міст.

Наразі не надходили повідомлення від гауляйтерів ані тимчасово окупованого Криму, ані міста Севастополь. Представники українських Збройних сил також не коментували інформацію про пожежу.

Нагадаємо, перед цим голова Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов говорив, що необхідно зробити інтенсивнішою роботу з деокупації Криму.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 549-у добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Війна в Україні, Крим, Пожежа, Севастополь
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